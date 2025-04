Franziskus wusste offenbar um baldigen Tod: „Ostersegen wird mein letzter Gruß sein“

Papst Franziskus hat offenbar in den letzten Tagen seines Lebens um seinen nahen Tod gewusst. Wie informierte Vatikanquellen anonym der Nachrichtenagentur Kathpress in Rom berichten, sagte er bereits am Mittwoch bei einer Begegnung mit drei Vertrauten: „Betet jetzt besonders für mich, mir bleiben nur wenige Tage!“ Am Karsamstag habe Franziskus eine Besprechung mit seinem Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin über den Ablauf des Ostersegens gehabt.