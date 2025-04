Imst startet Frühjahrsputz: „Imst sammelt Mist“

Der Umwelt-, Energie- und Naturschutzausschuss der Stadt Imst organisiert zum elften Mal die Frühjahrsaktion „Imst sammelt Mist“. Am 3. Mai sind Bürgerinnen und Bürger eingeladen, die Stadt gemeinsam zu säubern.

Praxmarer appelliert in diesem Zusammenhang an Hundebesitzer, die zur Verfügung gestellten „Gassisäckchen“ zu nutzen. Der Recyclinghof Imst bietet an fünf Tagen pro Woche die Möglichkeit zur Mülltrennung.