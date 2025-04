25-Jähriger in Matrei in Osttirol bei Sturz von Gerüst schwer verletzt

Ein 25-Jähriger ist am Mittwoch beim Aufstellen von Holzaußenseitenwänden am Zubau eines Hauses in Matrei in Osttirol schwer verletzt worden. Der Mann hatte sich auf der zweiten Etage eines Stahlgerüstes befunden, als er das Gleichgewicht verlor und über eine Querstrebe des Gerüsts vier Meter in die Tiefe stürzte.