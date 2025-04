„Kein Kavaliersdelikt“: Ungefragtes Verschicken von Dickpis soll strafbar werden

Die Dreierkoalition kündigt ein Gesetz an, nennt aber noch kein Strafmaß. Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen soll kommen.

Wien – Das Versenden von Penis-Bildern (Dickpics) wird zum Straftatbestand. Das kündigte Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) am Rande des Ministerrats an. Voraussetzung ist, dass die Bilder unaufgefordert geschickt wurden. Umfasst von der gesetzlichen Regelung soll jegliche Form der elektronischen Kommunikation sein, von Social Media bis hin zum Fax.

Für die Dreierkoalition steht aber fest, dass vor dem Richter landen soll, wer ungefragt „Dickpics“ verschickt. Die frühere türkis-grüne Regierung hatte in dieser Frage keine Einigung geschafft. Die ÖVP drängte darauf. Die Grünen wollten eine Lösung im Verwaltungsstrafrecht.

Die Koalition kündigte außerdem an, einen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen ausarbeiten zu wollen. Ziel sei, Lücken im Gewaltschutz zu schließen. ÖVP, SPÖ und NEOS wollen dabei auch Hilfs- und Beratungsstellen und die Wissenschaft hören.

Schließlich machte die Regierung nach der Sitzung des Ministerrats am Mittwoch eine weitere Ankündigung: Man prüfe, ob es möglich ist, ein Register von Hasspredigern zu erstellen. Dieses soll das Internet genauso umfassen wie Auftritte in Moscheen. Werden Prediger oder islamistische Influencer registriert, kann ihnen etwa die Einreise nach Österreich verwehrt werden. In Dänemark etwa gibt es seit 2017 eine „schwarze Liste“. (sabl, APA)