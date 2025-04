Erstes Grundstudium für Kindergartenpädagogik in Wien

Österreich ist eines der wenige Länder, in dem Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen keine akademische Ausbildung brauchen. Erst seit einigen Jahren gibt es u.a. für Quereinsteiger und angehendes Leitungspersonal spezielle Angebote an Pädagogischen Hochschulen, der Träger KIWI bietet seit gut zehn Jahren mit der Hochschule Koblenz ein Bachelorstudium an. An der Fachhochschule Campus Wien startet nun das erste grundständige Studium an einer österreichischen Hochschule.

Derzeit werden Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen vorwiegend an den Bundesbildungsanstalten für Elementarpädagogik (Bafep) ausgebildet, entweder an den Langformen mit Maturaabschluss oder den Kollegs für Erwachsene. An der FH Campus Wien starten nun berufsqualifizierende Studiengänge für angehende Elementarpädagogen in dualer Form. Die Studierenden lernen dabei eng verzahnt an der FH und direkt in elementarpädagogischen Einrichtungen bei Praxispartnern wie Kinderfreunde Wien, Kindercompany, St. Nikolausstiftung und KIWI - Kinder in Wien, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung.

Zielgruppe des Bachelorstudiums sind Maturantinnen und Maturanten bzw. Personen mit gleichwertiger Qualifikation. Der Bachelor Professional, der in Kooperation mit KIWI angeboten wird, richtet sich an Personen mit einschlägiger beruflicher Qualifikation oder einer mehrjährigen einschlägigen Berufserfahrung. Bei der Ausbildung gibt es die Möglichkeit, sich ab dem 6. Semester für einen Schwerpunkt wie Ergotherapie oder Mehrsprachigkeit zu entscheiden, nach dem Abschluss können die Absolventinnen und Absolventen Gruppen in der Krippe, im Kindergarten oder Hort leiten. Bewerbungen sind ab sofort möglich, die Frist endet am 31. Mai.