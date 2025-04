Arbeiten, wo Werte gelebt werden

Bereits zum neunten Mal in Folge zählt die TIROLER zu den besten Arbeitgebern Österreichs – und setzt damit ein starkes Zeichen für eine konsequente Unternehmenskultur. Denn das Ziel der besten Dienstleistung ist nur mit top-ausgebildeten, motivierten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erreichbar. Mit ihrer neu gebauten Zentrale mitten in Innsbruck hat die TIROLER daher ein Arbeitsumfeld geschaffen, das modernes Arbeiten neu interpretiert.

Das neue Gebäude der TIROLER beeindruckt nicht nur architektonisch – es ist Ausdruck dessen, wie die TIROLER denkt und handelt: verantwortungsbewusst, zukunftsorientiert und wertebasiert. Die bewusste Entscheidung für Holz als zentrales Baumaterial unterstreicht diese Haltung – ebenso wie der Fokus auf gesunde Arbeitswelten und die Einbindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Planungsprozess. „Wir wollten mehr als nur ein neues Bürogebäude“, erklärt Franz Mair, Vorstandsvorsitzender der TIROLER.

Die Arbeitswelten der TIROLER sind auf die Bedürfnisse der Menschen ausgerichtet. Dazu zählen gesunde Arbeitsbedingungen, flexible Arbeitszeitmodelle, Gleitzeit ohne Kernzeit sowie eine Kultur des Miteinanders. „Unser Anspruch ist es, in allen Lebensphasen ein Umfeld zu schaffen, in dem sich Menschen fachlich wie persönlich einbringen können“, sagt Jane Platter, Leiterin Personalmarketing & Personalentwicklung. „Wir investieren in Aus- und Weiterbildung und ermutigen alle zur Eigeninitiative. Denn wir wissen: Starke Leistungen entstehen dort, wo Menschen Verantwortung übernehmen und ihr Potential nutzen.“