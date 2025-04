Nach katastrophalem Weltcup-Jahr zieht deutsches Ski-Ass einen Schlussstrich

Vor knapp drei Wochen stand Roni Remme noch auf dem Podium. Bei den deutschen Ski-Meisterschaften in der Axamer Lizum carvte sie im Slalom zu Rang drei. Es war ihr letztes Stockerl, aber auch ihr letztes Rennen, denn die 29-Jährige verkündete auf Instagram jetzt ihren Rücktritt.

„Skirennfahren, ich liebe dich. Aber es ist Zeit, sich zu verabschieden. Wir wussten, dass es nicht ewig dauern wird, aber es ist nicht das Ende, das wir erwartet haben. Aber niemand kann sagen, dass wir nicht alles gegeben haben“, schrieb die gebürtige Kanadierin, die erst seit der Saison 2022/23 für den deutschen Skiverband an den Start ging.

Der Beginn als DSV-Athletin war im November 2022 denkbar schlecht. Bei einem Sturz im Abfahrtstraining im kanadischen Lake Louise zog sich Remme einen Kreuz- und Innenbandriss im rechten Knie zu. Danach konnte sie nicht mehr an ihren größten Erfolg (Weltcup-Zweite in der Kombi von Crans Montana 2019) anschließen. In der abgelaufenen Weltcup-Saison konnte sie im Slalom kein einziges Mal Punkte erobern. Jetzt zog die 29-Jährige einen Schlussstrich unter ihre Karriere. (TT.com)