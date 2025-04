Zu viele Kardinäle für das Konklave, Vatikan hat keinen Platz

Mit der Überführung des Leichnams von Papst Franziskus in den Petersdom am Mittwoch tritt die Kirche offiziell in eine neue Phase, jene der Vorbereitung auf das Konklave. Diese Phase stellt die Kirche nicht nur in liturgischer, sondern auch in organisatorischer Hinsicht vor große Herausforderungen. Weil die Zahl der wahlberechtigten Kardinäle ein Rekordhoch von 135 erreicht hat, ist der Vatikan mit logistischen Problemen konfrontiert.