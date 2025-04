Viertes Genusskonzert: Musikalische und kulinarische Freuden in Außervillgraten

Außervillgraten – Die Landesmusikschule Sillian-Pustertal lädt am Mittwoch, den 30. April 2025, um 19 Uhr zum vierten Genusskonzert im Haus Valgrata in Außervillgraten ein. Die Veranstaltung bietet eine Plattform für lokale Talente und ermöglicht es den Besuchern, Musik in einer entspannten und genussvollen Umgebung zu erleben.