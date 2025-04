Tirol hängt Bayern bei Strompreis ab

Die Tirolerinnen und Tiroler profitieren von ihrem Landesenergieversorger: Der aktuelle TIWAG-Strompreis ist nämlich konkurrenzlos! Die Menschen in Bayern müssen beim günstigsten Anbieter in München 124 Euro tiefer in die Tasche greifen – der Deutschlandschnitt ist sogar um 469 Euro teurer. In Südtirol ist die Stromrechnung auch um bis zu einem Drittel höher.