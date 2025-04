SPÖ Lienz hat gewählt: Jeannette Seiwald-Mair übernimmt den Vorsitz

Lienz – Bei der Jahreshauptversammlung der SPÖ-Stadtpartei Lienz am 22. April 2025 wurde Jeannette Seiwald-Mair zur neuen Ortsparteivorsitzenden gewählt. Sie tritt die Nachfolge von Vizebürgermeister Siegfried Schatz an, der nach 18 Jahren an der Spitze der Stadtpartei nicht mehr zur Wiederwahl antrat.