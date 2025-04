Mathias Mariner aus Virgen als "Lehrling des Monats April 2025" ausgezeichnet

Der junge Virger ist nicht nur beruflich erfolgreich, sondern auch in der Gesellschaft aktiv. Er engagiert sich ehrenamtlich in der Landjugend, der Freiwilligen Feuerwehr und der Schützenkompanie Virgen. Zusätzlich ist er Mitglied der Volkstanz- und Schuhplattlergruppe Prägraten sowie des Tiroler Rangglervereins Matrei in Osttirol. Zu seinen Hobbys zählen Wandern, Radfahren, Skitouren und Tanzen.

Mathias Mariner hat die vierte Fachklasse an der Tiroler Fachberufsschule für Elektrotechnik, Kommunikation und Elektronik mit der Note „Sehr Gut“ abgeschlossen. Seine Verlässlichkeit, Kollegialität und Pünktlichkeit wurden von seinem Betrieb besonders hervorgehoben. Er nahm am „KNX Ergänzungsmodul“, am Lehrlingsbootcamp 2024 und am Seminar „Arbeiten unter Niederspannung“ teil. (TT)