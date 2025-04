Neuer Wind im Bauernhausmuseum: Anna Werlberger übernimmt die Obmannschaft

Nach 16 Jahren an der Spitze des Bauernhausmuseums Hinterobernau hat Willi Gianmoena die Obmannschaft an Anna Werlberger übergeben. Die Übergabe markiert einen neuen Abschnitt für das ehrwürdige Museum, das sich der Pflege und Erhaltung bäuerlicher Traditionen verschrieben hat.

Anna Werlberger tritt in Gianmoenas Fußstapfen und bringt frischen Wind in die Obmannschaft. Sie ist bereit, die Herausforderungen anzunehmen und die Arbeit ihres Vorgängers weiterzuführen. Werlberger betonte in ihrer Antrittsrede die Bedeutung der Gemeinschaft und des freiwilligen Engagements für den Fortbestand des Museums.