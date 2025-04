Einblicke in die Hospizarbeit und ein literarischer Beitrag zu Demenz

Hopfgarten – Am Donnerstag öffneten Sigrid Wörgötter, Leiterin des Hospizteams Kitzbühel, und Andrea Scheiterer, Leiterin des Hospizteams Kufstein, die Türen zur Hospizarbeit. Im Sozialzentrum s 'Elsbethen in Hopfgarten erhielten 22 Interessierte die Möglichkeit, sich über die Begleitung von Menschen am Lebensende zu informieren.