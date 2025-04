Anrufer meldete Sprengstoff in Innsbrucker Schule

Innerhalb von 48 Stunden soll der Sprengstoff zur Explosion gebracht werden. So lautete die Drohung, die bei der Wiener Polizei einging, aber eine Innsbrucker Schule betrifft. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Innsbruck – Ein anonymer Anrufer hat angeblich bereits am Mittwoch eine Explosion in einer Innsbrucker Mittelschule angekündigt. Und zwar innerhalb von 48 Stunden, erfuhr die Wiener Polizei, bei der das Telefonat einging.

Der Anrufer gab weiters an, dass in der Schule Sprengstoff deponiert sei. „Derzeit besteht aber keine Gefährdungslage“, beruhigte am Donnerstag gegen 14.30 Uhr eine Pressesprecherin der Tiroler Polizei. Weitere Details wollte die Beamtin vorerst noch nicht bekannt geben.