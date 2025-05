Bauarbeiten an der Kanzelgalerie: Zusätzliche Sperre der Reschenstraße ab Montag

Im Mai wird die B 180 Reschenstraße zwischen Pfunds und Nauders für wichtige Bauarbeiten gesperrt. Grund dafür sind Sicherungs- und Beräumungsarbeiten an den rund 200 Meter hohen Felswänden, die nach einer verlängerten Frostperiode notwendig sind.

Die Bauarbeiten an der Kanzelgalerie auf der B 180 Reschenstraße sind im vollen Gange. Von 5. bis 23. Mai wird die Strecke zwischen Pfunds und Nauders für den gesamten Verkehr gesperrt. Und zwar jeweils Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 12.30 Uhr bzw. 13.30 Uhr bis 18 Uhr. Außerhalb der Arbeitszeiten bzw. nach Abschluss der Arbeiten wird der Verkehr einspurig über eine eigens errichtete zusätzliche Straße unterhalb des Baustellenbereichs geführt. Die Verkehrsregelung erfolgt mittels Ampel.

Günter Guglberger, Vorstand der Abteilung Landesstraßen und Radwege beim Land Tirol, erklärt: „Durch den erst Mitte April einsetzenden Frost und den Tauwechsel in den Felswänden haben sich in den vergangenen Wochen vereinzelt kleinere und größere Steine aus den Felswänden gelöst – das birgt enorme Gefahren für die gesamte Baustellenmannschaft, speziell bei den anstehenden Bohr- und Betonarbeiten direkt am Wandfuß. Daher müssen die bis zu 200 Meter hohen Felswände erneut komplett überstiegen werden, um ein entsprechendes Sicherheitsniveau für die Baustellenmannschaft und den Verkehr zu gewährleisten.“