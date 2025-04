Fahrerin musste abrupt abbremsen: 44-Jährige nach Sturz in Innsbrucker Straßenbahn verletzt

Innsbruck – Am Donnerstagmorgen ereignete sich im Kreuzungsbereich Höttinger Au/ Layrstraße in Innsbruck ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, bei dem eine Person verletzt wurde. Eine 54-jährige Österreicherin steuerte gegen 8 Uhr die Straßenbahn stadteinwärts, als eine unbekannte Lenkerin eines hellgrauen Autos entgegen der Stopp-Tafel plötzlich in die Höttinger Au einbog. Um eine Kollision zu vermeiden, musste die Straßenbahnlenkerin eine Vollbremsung durchführen.