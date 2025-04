Kufsteiner Jazz Tage von 23. bis 25. Mai

Ein neues Festival. Ein neues Klangbild. Ein neues Kapitel.

Von 23. bis 25. Mai wird Kufstein zur Bühne für ein neues musikalisches Festivalformat: Mit den ersten Jazz Tagen setzt die Stadt ein starkes Zeichen für stilistische Offenheit, musikalische Begegnung und kreative Klangwelten. Drei Tage lang präsentieren sich regionale und internationale Künstler:innen mit einer Programmvielfalt zwischen Vokalexperiment, Bigband-Sound und genreübergreifender Jazz-Interpretation.

Sechs Stimmen, ein Gefühl

Den Festivalauftakt macht das Vokalprojekt „daham“, welches am Freitagabend bei freiem Eintritt in der Pfarrkirche St. Vitus stattfindet. Sechs Sängerinnen – Christina Flatscher, Sarah Haller, Katharina Kurz, Jasmin Marth, Paula Mittich und Anna Schnegg – vereinen hierbei Jazzharmonien mit alpenländischer Lyrik und kirchenmusikalischer Klangästhetik. Die teils eigens für das Projekt geschriebenen Werke erzählen in feinfühliger Klangsprache vom Leben und der Suche nach Heimat – „daham“ eben.

„daham“ von Katharina Kurz ist ein sensibler Dialog zwischen Jazz, Kirchenmusik und Volkslied. Sechs Sängerinnen bringen dabei eigens komponierte Werke zur Aufführung. © Dino Bossnini db

Feine Musik und Kulinarik

Am Samstag startet das Tagesprogramm mit einem kostenlosen Jazz-Brunch am Unteren Stadtplatz (nur bei Schönwetter). Dabei können alle Besucher:innen einen Vormittag voller guter Stimmung und Musik genießen, die von Saw Winma auf der Violine und Stefan Fritz mit dem Saxofon geliefert wird. Brunchen kann man bei den umliegenden Gastronim:innen, während bei feinstem Live-Jazz gilt: lauschen, plaudern, genießen.

Abends folgt im Kultur Quartier ein Doppelkonzert mit dem Composers Ensemble der Gustav Mahler Privatuniversität aus Klagenfurt und der konsBigband Innsbruck, die gemeinsam mit dem international bekannten Jazzmusiker Steffen Schorn auftritt. Erstere interpretieren neben Klassikern auch eigene Kompositionen und spielen mit einer außergewöhnlichen Besetzung mit Altsaxophon, Bariton-Saxofon, Horn, Tuba, Posaune, Trompete, Piano, Bass und Schlagzeug. Die konsBigband schafft es, durch ihre Offenheit für Experimente gemeinsam mit Schorn, der als Virtuose an tiefen Holzblasinstrumenten gilt, einen unverwechselbaren Klang auf die Bühne zu bringen. Der Abend verspricht definitiv ein imposantes Klangspiel mit hervorragenden Musiker:innen.

Festivalausklang mit Tiefe

Den stimmungsvollen Ausklang des Festivals bildet der Sonntag: Am Vormittag spielt die LMS Bigband Kufstein im Stadtpark (bei Schlechtwetter im Theatersaal Kultur Quartier) bei einer Jazz-Matinée. Dabei wird ein abwechslungsreiches Programm voller Jazz, Gesang, Improvisation und ganz viel Spielfreude geboten. Der Eintritt ist frei.

Den Abschlussabend gestaltet das Projekt Alpen & Glühen gemeinsam mit Thomas Gansch (Trompete), Manu Delago (Percussion), Christian Bakanic (Akkordeon), Lukas Kranzelbinder (Kontrabass) sowie dem radio.string.quartet mit Bernie Mallinger, Igmar Jenner, Cynthia Liao und Sophie Abrahammit – eine außergewöhnliche Formation, die alpine Klangtraditionen, Jazz und Folk auf faszinierende Weise miteinander verschmelzen lässt.

Drei Tage lang laden Musiker:innen aus Tirol, Österreich und darüber hinaus bei den Jazz Tagen ein, Jazz in seiner Vielfalt zu erleben – vom fein komponierten Vokalensemble über groovende Bigbands bis hin zu genreübergreifenden Klangexperimenten. Improvisierte Freiheit und regionale Verwurzelung treffen dabei auf internationale Klasse. Die Kufsteiner Jazz Tage sind eine Initiative des Städtischen Kulturprogramms und laden dazu ein, Jazz neu zu entdecken – vielfältig, zugänglich und auf höchstem Niveau. Kartenvorverkauf: www.kultur.kufstein.at und an allen Ö-Ticket-Verkaufsstellen. Der Eintritt zu den Open-Air-Veranstaltungen ist frei.

Am Samstagvormittag (24. Mai) wird der Untere Stadtplatz bei einem Jazz-Brunch zum Leben erweckt. © TVB Kufsteinerland

Neues eintägiges Festival

Beim Fleckl Festival am 24. Mai verwandeln sich die Bühnen im Kultur Quartier ebenfalls in lebendige Klangräume, in denen Klassik auf Jazz trifft, elektronische Musik mit experimenteller Performance verschmilzt und Pop auf improvisierte Großensembles prallt. In Zeitslots von 13.30 bis 2 Uhr erwartet das Publikum eine facettenreiche Mischung aus Uraufführungen, Arrangements und innovativen Neuinterpretationen. Das Fleckl Festival kooperiert mit den Jazz Tagen Kufstein und präsentiert einen eigenen Jazzblock.