Therme Aqua Dome lässt im Ötztal 70 Millionen Euro sprudeln

Die Studie hatte die VAMED Vitality World in Auftrag gegeben. Diese wurde 2006 gegründet, die VAMED betreibt Thermen bereits seit 1985. Sie betreibt aktuell sechs der beliebtesten Resorts in Österreich: den Aqua Dome in Längenfeld, das SPA Resort Geinberg, das Thermenresort Laa, die St. Martins Therme & Lodge in Frauenkirchen im Burgenland, die Therme Wien und das Tauern SPA Zell am See/Kaprun.