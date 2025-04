89-Jährige fiel in Innsbruck auf Telefonbetrug herein und übergab mehrere Zehntausend Euro

Eine 89-jährige Frau ist am Donnerstag in Innsbruck Opfer eines dreisten Telefonbetrugs geworden. Gegen 16 Uhr erhielt die Seniorin einen Anruf von einer unbekannten Frau, die sich als Bekannte ihrer Tochter ausgab. Unter dem Vorwand, ihre Tochter und deren Ehemann würden im Gefängnis sitzen und für die Kaution werde ein hoher fünfstelliger Geldbetrag benötigt, ließ sich die 89-Jährige täuschen.

Wenig später übergab sie der Betrügerin ein Drittel der geforderten Summe in bar direkt an ihrer Wohnungstür. Erst am Abend erfuhr der Schwiegersohn den Betrug und verständigte die Polizei. (TT.com)