Männer beschmierten Wände, Türen und Stromkästen bei Innsbrucker Viaduktbögen

In der Nacht auf Freitag wurden vier Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren in der Nähe der Viaduktbögen in Innsbruck bei Sachbeschädigungen erwischt. Dank der behördlich genehmigten Videoüberwachung konnten die Männer dabei beobachtet werden, wie sie mit einem Stift Schriftzüge an Wänden, Türen und Stromkästen anbrachten. Eine Polizeistreife traf die Tatverdächtigen gegen 3.10 Uhr vor Ort an. Obwohl sie die Vorwürfe bestritten hatten, wurde das mutmaßliche Tatwerkzeug sichergestellt.