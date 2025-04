Ski-Tragödie: Französisches Talent nach Trainingssturz noch auf der Piste verstorben

Val d'Isere – Das französische Nachwuchs-Skitalent Margot Simond ist nach einem Trainingssturz in Val d'Isere am Donnerstag verstorben. Die 18-Jährige konnte trotz des raschen Eingreifens des Notarztes nicht wiederbelebt werden, wie die Organisatoren bekannt gaben. Simond sollte am Wochenende beim Showevent Red Bull Alpine Park an den Start gehen, der Bewerb wurde nun abgesagt. Simond hatte sich im Frühjahr zur französischen Slalom-Meisterin bei den Juniorinnen gekürt.