INNSBRUCK LIVE: Musik & Shopping – die Lange Einkaufsnacht mit Flair

Am 2. Mai 2025 verwandelt sich Innsbrucks Innenstadt wieder in eine große Bühne für Musik, Genuss und Shopping – bei INNSBRUCK LIVE, der Langen Einkaufsnacht mit musikalischem Herzschlag und genussvollem Stadtbummel-Flair.

Bereits ab 13 Uhr beginnt das bunte Rahmenprogramm in den Einkaufsstraßen der Innenstadt. DJ-Sounds und Live-Musik schaffen eine entspannte Atmosphäre – ideal, um den Nachmittag in der Landeshauptstadt zu verbringen, innovative Shops und neue Mode-Trends zu entdecken und ein Getränk oder Snack in einem der zahlreichen Gastronomiebetriebe zu genießen.

Viele Geschäfte warten mit kleinen Aktionen auf – von Produktverkostungen über Pop-up-Angebote, persönliche Beratung, Styling-Impulse bis hin zu individuellen Rabattaktionen. „Innsbruck erleben – hörbar anders. So könnte das Motto von INNSBRUCK LIVE lauten. Mit der Verbindung aus regionalen Musikschaffenden, inspirierenden Shoppingerlebnissen und kulinarischer Vielfalt wollen wir unsere Stadt in all ihrer Lebendigkeit zeigen“, so Heike Kiesling, Geschäftsführerin von Innsbruck Marketing.