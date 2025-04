Kultmoderator mit schneller Zunge: ORF-Urgestein Peter Rapp mit 81 Jahren gestorben

In mehr als 60 Jahren Fernsehtätigkeit hatte sich Peter Rapp mit Schlagfertigkeit und Humor einen Status als Kultmoderator erarbeitet. Nun ist der gebürtige Wiener im Alter von 81 Jahren gestorben, wie Rapps publizistische Heimat, das „Wiener Bezirksblatt“, der APA bestätigte. Damit geht eine Karriere mit zahlreichen Höhen und manchen Tiefen zu Ende, die die Fernsehgeschichte Österreichs in den vergangenen Jahrzehnten entscheidend mitprägte.

Geboren wurde Peter Rapp am 14. Februar 1944 in Wien. Schon früh kam bei ihm die musikalische Ader durch, als Bub war er Wiener Sängerknabe. Nach dem Gymnasium meldete sich Rapp für 15 Monate freiwillig zum Militärdienst und erreichte den Rang des Korporals. Im Anschluss verfolgte er eine journalistische Laufbahn, als er für die Tageszeitungen „Krone“ und „Express“ tätig war. Nebenbei widmete er sich aber seiner Bühnenleidenschaft und gab den Rock'n'Roll-Sänger. Auch als Fremdenführer, Chauffeur oder Statist beim Film war er anzutreffen.

Sein Fernsehdebüt folgte dann 1963 - ebenfalls als Sänger in der Sendung „Leute von Heute“. Wenig später trat er als Kabarettist in der von Willy Kralik moderierten Sendung „Teenagerparty“ auf. Der entscheidende Schritt in der Karriereleiter folgte dann jedoch 1967, als Rapp als Radiosprecher bei Ö3 anheuerte. Bereits ein Jahr später wurde er Präsentator der Jugend-Pop-Sendung „Spotlight“, die er bis 1978 leitete.