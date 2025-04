Diese beiden TV-Stars werden die Romy-Verleihung 2025 in Kitzbühel moderieren

Anfang des Jahres wurde bekannt, dass der österreichische Film- und Fernsehpreis im Herbst von Wien nach Tirol übersiedeln wird. Nun sind auch die Namen der beiden bekannten Moderatoren gefallen.

Kitzbühel, Wien – Viele aufregende Neuerungen gibt es dieses Jahr bei der Verleihung des Kurier Romy: Die glanzvolle Preisverleihung findet im November erstmals in Kitzbühel statt und wird sich, so die Ankündigung, in „einem frischen, modernen Gewand“ präsentieren.

Dazu gehört auch ein Gastgeber-Duo, das frischen Wind in die Preisverleihung bringen soll und doch fester Bestandteil der hiesigen Film- und Fernsehszene ist: Mit Mirjam Weichselbraun und Hans Sigl moderieren zwei TV-Größen und Publikumslieblinge den Abend in Kitzbühel, der in Kooperation mit dem Filmfestival Kitzbühel am 28. November stattfinden wird.

Mirjam Weichselbraun und Hans Sigl werden die diesjährige Preisverleihung moderieren. © ORF/imago

Diese Partnerschaft, die bereits im Vorfeld für positive Resonanz sorgte, verbindet die glamouröse Welt der Romy mit der kreativen Energie des Filmfestivals und verspricht eine ganze Woche im Zeichen von Film und Fernsehen.„Die Kurier Romy schlägt ein neues Kapitel ihrer glanzvollen Geschichte auf“, betont Richard Grasl, Geschäftsführer des Kurier.

Der ORF zeigt die Preisverleihung live-zeitversetzt, in ORF 2 sowie auf ORF ON und begleitet den glamourösen Event mit ca. 500 Gästen in seinen Programmen umfassend. Weitere Details zur Kurier Romy 2025, einschließlich der Nominierten, sollen rechtzeitig vor der Gala bekannt gegeben werden. (APA, TT)