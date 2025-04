Stadt, Land, Sport

Die Sport Austria Finals powered by Österreichische Lotterien verwandeln im Juni die Stadt Innsbruck und das Land Tirol in einen XXL-Sportplatz.

Mehr Sport geht nicht! Wenn von 18. bis 22. Juni 2025 die Sport Austria Finals zum zweiten Mal in Innsbruck Station machen, ermitteln 6.500 Sportler:innen in 37 Sportarten ihre Besten. „Wir geben dem Sport und seiner Vielfalt eine Bühne“, verspricht Sport Austria-Präsident Niessl. Mehr noch: es sind sogar deren 26, denn das Sportstätten-Angebot reicht in der dreimaligen Olympia-Stadt von der Olympiaworld über das Kletterzentrum Innsbruck, vom Freibad Tivoli bis zur Skatehalle und von der Seegrube bis zum Bergisel. Mit weiteren Sportstätten von der Area 47 am Eingang des Ötztals bis zum Hechtsee, mit sportlichen Schauplätzen in Kufstein, Wörgl, Schwaz, Rum, Kematen oder am Achensee, haben alle Tiroler:innen die Möglichkeit, Teil von Österreichs größtem Multisport-Event zu werden.

© SAF/Andreas Aufschnaiter

„Eine gute Sportstätten-Infrastruktur ist das Fundament für sportliche Erfolge und eine aktive, gesunde Bevölkerung. Die Sport Austria Finals in Innsbruck und Tirol zeigen eindrücklich, wie durch die Nutzung bestehender und temporärer Infrastruktur das ganze Land zum Sportplatz werden kann. Das ist ein großartiges Zeichen für die Bedeutung des Sports in Österreich“, so Niessl.

Die Main Stage befindet sich auch in diesem Jahr wieder am Platz vor dem Tiroler Landestheater, wo mit der Eröffnungsfeier auch der offizielle Startschuss erfolgt. An den vier Wettkampftagen ist die XXL-Bühne nicht nur Schauplatz für Minigolf und die Anschub-Bewerbe des Bob- und Skeletonverbands sondern auch Schauplatz für alle Sieger:innenehrungen und also zentraler Treffpunkt für Athlet:innen, Trainer:innen, Betreuer:innen und Fans. Letztere haben im Rahmen der Decathlon-Mitmachtage die Möglichkeit, verschiedene Sportarten aktiv auszuprobieren und neue Talente zu entdecken. Spaß-Faktor hoch – und das bei freiem Eintritt, sowohl an den Sportstätten als auch beim Rahmenprogramm!