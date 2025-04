Pflegekräfte feiern erfolgreichen Abschluss am St. Vinzenz Bildungszentrum in Zams

Am Donnerstag herrschte im Katharina-Lins-Saal in Zams eine feierliche Stimmung, während 20 Absolvent*innen der Pflegeassistenz- und Pflegefachassistenz Teilzeitausbildung ihre Diplome und Zeugnisse erhielten. Die frischgebackenen Pflegekräfte am St. Vinzenz Bildungszentrum für Gesundheits- und Pflegeberufe (BiZ) sind bereit, mit ihrem Wissen und ihrer Empathie in die Arbeitswelt einzutreten.