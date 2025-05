Sanierung läuft: Brettfalltunnel ab Montag nur noch in eine Richtung befahrbar

Die nächste Phase der Generalsanierung des Brettfalltunnels läuft bereits. Noch ist er mit Geschwindigkeitsbegrenzung in beide Richtungen befahrbar. Am Montag (5. Mai) beginnen die Arbeiten an den technischen Einrichtungen. Ab dann ist der Brettfalltunnel nur noch einspurig taleinwärts befahrbar. Es gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h. Talauswärts – also in Fahrtrichtung Norden – wird der Verkehr über Schlitters beziehungsweise Strass im Zillertal umgeleitet.