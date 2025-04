80 Jahre Wiedererrichtung der Republik: Stiller Festakt an großem Gedenktag

Am 27. April 1945 – noch vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs – unterzeichneten die Gründungsparteien der Zweiten Republik die Unabhängigkeitserklärung.

Wien – Im Frühjahr des Jubiläumsjahrs 2025 häufen sich die Gedenkfeiern: Das Ende des Zweiten Weltkriegs, und damit das Ende der Nazi-Herrschaft, die Befreiung der Konzentrationslager und der Beginn der Zweiten Republik jähren sich in diesen Wochen zum 80. Mal. In Österreich kommen zwei weitere Jubiläen dazu: Am 15. Mai 1955 wurde der Staatsvertrag unterzeichnet, damit war zehn Jahre nach 1945 auch die Besatzung durch die vier alliierten Mächte zu Ende. Und 1995 wurde Österreich Mitglied der EU.