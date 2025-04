Angst vor neuem Krieg: Atommächte Indien und Pakistan auf Konfrontation

Nach einem Anschlag auf indische Touristen in Kaschmir droht der Konflikt außer Kontrolle zu geraten. Erster Schusswechsel an der Grenze.

Neu-Delhi, Islamabad – Die Spannungen zwischen den beiden Atommächten Indien und Pakistan schaukeln sich weiter hoch. In der Nacht auf Freitag kam es zu einem Schusswechsel zwischen Grenzsoldaten beider Länder, wie es aus pakistanischen Geheimdienstkreisen hieß. Der Vorfall habe sich am faktischen Grenzverlauf zwischen den von beiden Ländern kontrollierten Teilen der umstrittenen Kaschmir-Region ereignet. Bei dem Vorfall soll es weder Tote noch Verletzte gegeben haben.

Zuletzt war es in der Grenzregion vergleichsweise ruhig. Nun stehen die Zeichen auf Konfrontation. Bewaffnete Angreifer hatten am Dienstag in einer beliebten Urlaubsgegend nahe der Stadt Pahalgam 26 Menschen getötet – vorwiegend indische Touristen. Die Regierung in Neu-Delhi wirft Pakistan eine Beteiligung an dem Terroranschlag vor, was der Nachbarstaat zurückweist.