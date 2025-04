80-Jährige erlitt bei Sturz mit E-Bike in Inzing schwere Verletzungen

Auf der Völser Straße (L11) in Inzing verunfallte am Freitagnachmittag eine 80-jährige Frau mit ihrem E-Bike. Die Pensionistin war am Gehsteig Richtung Zirl unterwegs, als sie auf Höhe einer Bushaltestelle nach hinten blickte, um zu schauen, ob ihr ein Fahrzeug folgte.