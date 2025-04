Welt nimmt Abschied von Franziskus: Das Papst-Begräbnis im Livestream

Die Welt nimmt Abschied von Papst Franziskus: Hunderttausende Pilger und 200 Staatsgäste sind am Samstag beim großen Papst-Begräbnis auf dem Petersplatz in Rom mit dabei. Milliarden Menschen in aller Welt verfolgen das historische Ereignis live im Fernsehen oder Internet. Die italienische Hauptstadt ist im Ausnahmezustand, es gelten die höchsten Sicherheitsvorkehrungen.

🔴Das Papst-Begräbnis im Livestream

Zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrhundert führt wieder ein Trauerzug mit einem toten Papst durch Rom: Franziskus' Leichnam wird am Samstag auf einer etwa sechs Kilometer langen Strecke durch das Zentrum der Ewigen Stadt gefahren. Der Leichenwagen setzt sich nach dem großen Requiem mit Hunderten von Staatsgästen aus aller Welt am Petersdom in Bewegung.

Auch Tiroler Pilger vor Ort

Auch Pilger aus Tirol wohnen den Trauerfeierlichkeiten für Papst Franziskus bei. Schwester Elisabeth Senfter und Vikar P. Anthony Raj von der Universitätspfarre Innsbruck berichten von „tiefen Eindrücken“, aber auch von einer „lebendigen Gemeinschaft“ in diesen Tagen.

Schwester Elisabeth Senfter (r.) von der Universitätspfarre Innsbruck reiste nach Rom, wo am Samstag das Papst-Begräbnis (l.) stattfindet. © Universitätspfarre Innsbruck

„Papst Franziskus ist mein Vorbild. Seine Einfachheit und Klarheit des Denkens“, sagte Pater Anthony, der aus dem südindischen Tamil Nadu kommt. Franziskus erinnere ihn an die Worte von Mahatma Gandhi. Dieser gab auf die Frage „Was ist dein Lebenszweck?“ die Antwort: „Einfachheit und hohes Denken sind der Weg des Lebens.“

Mehr dazu:

„Franziskus stand für ein einfaches Leben, aber hohes Denken. Wie Gandhi stand er stets für Gerechtigkeit und Frieden ein. Umso mehr engagierte er sich für die Ungeborenen, die Alten, die Kranken, die Armen und die Migranten. Er hatte großen Respekt vor dem menschlichen Leben und der Menschenwürde. Ohne Zweifel würde ich sagen: Er ist der Mahatma Gandhi der katholischen Kirche“, so Anthony über den Heiligen Vater.

Beisetzung in Fraziskus‘ Lieblingskirche

Beigesetzt wird der verstorbene Pontifex in der Marienbasilika Santa Maria Maggiore. So war das Franziskus' ausdrücklicher Wunsch: Die Papstbasilika in der Nähe des Hauptbahnhofs mit der altehrwürdigen Marienikone „Salus populi Romani“ war seine Lieblingskirche in Rom.

Im Schritttempo durch das antike Rom

Der Trauerzug durch das antike Rom ist äußerst ungewöhnlich. Zuletzt wurde 1924 ein Papst außerhalb der Vatikanmauern bestattet: Damals wurde der schon 1903 gestorbene Papst Leo XIII., der zunächst im Petersdom beigesetzt worden war, in einer verhältnismäßig kleinen nächtlichen Zeremonie in die Lateranbasilika San Giovanni in Laterano gebracht.

Dieses Mal wird alles anders sein. Der Trauerzug führt zunächst über den Tiber und dann an vielen Sehenswürdigkeiten vorbei - wie der Piazza Venezia mit dem riesigen Denkmal für König Viktor Emanuel II., den Ausgrabungsstätten der Kaiserforen und dem Kolosseum - bis in die Marienkirche. Der Leichenwagen fährt im Schritttempo, gefolgt von einigen anderen Autos. Niemand darf die Fahrbahn betreten. Vermutlich wird das etwa eineinhalb Stunden dauern.

Staatsgäste beim Papst-Requiem Die Anteilnahme am Tod von Franziskus erstreckt sich über den ganzen Erdball und macht auch vor Religionsgrenzen keineswegs Halt. Eine nicht vollständige Liste: Royale Gäste aus Europa: Thronfolger Prinz William wird das britische Königshaus vertreten. Aus Norwegen kommen Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit. Auch König Carl Gustaf und Königin Silvia von Schweden nehmen teil. Mit dabei sind auch die dänische Königin Mary Elizabeth, das belgische Königspaar Philippe und Mathilde, der spanische König Felipe VI. mit Königin Letizia, der luxemburgische Großherzog Henri und das monegassische Fürstenpaar Albert und Charlène. Staatsgäste: Österreich ist durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Kanzler Christian Stocker vertreten. Aus Argentinien, der Heimat von Papst Franziskus, reist Präsident Javier Milei an. Zu den weiteren Gästen gehören u. a. die Staatschefs aus Frankreich und der Ukraine, Emmanuel Macron und Wolodymyr Selenskyj, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola, US-Präsident Donald Trump, UNO-Generalsekretär Antonio Guterres, der Premierminister der nationalen palästinensischen Behörde Mohammad Mustafa sowie Taiwans Vizepräsident Chen Chien-jen. Kleiderordnung: Für Männer gilt: dunkler Anzug, schwarze Krawatte und ein ebenso schwarzer Knopf am linken Revers der Jacke. Frauen müssen ein langes schwarzes Kleid, schwarze Handschuhe und ein Kopftuch tragen. Nur ein Schmuckstück ist erlaubt: eine Perlenkett