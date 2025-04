Überraschendes Treffen von Trump und Selenskyj in Rom

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und US-Präsident Donald Trump sind in Rom am Rande der Trauerfeierlichkeiten für Papst Franziskus überraschend zusammengetroffen. Die Unterredung im Vatikan sei sehr produktiv gewesen, teilte der Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, Steven Cheung, mit. „Weitere Einzelheiten zu dem Treffen werden folgen.“ Auch von ukrainischer Seite wurden keine Details bekannt gegeben.

Es war die erste persönliche Begegnung zwischen beiden Präsidenten seit dem Eklat mit einem Wortgefecht im Weißen Haus im Februar. Am Freitag hatte Trump in seinem Kurznachrichtendienst Truth Social mitgeteilt, in den Gesprächen über ein Ende des Krieges in der Ukraine sei in den meisten wichtigen Punkten eine Einigung erzielt worden. „Die beiden Seiten sollten sich jetzt auf höchster Ebene treffen“, forderte Trump. Wie ein Sprecher Selenksyjs Medienberichten zufolge mitteilte, wolle sich beide Präsidenten auch nach dem Begräbnis treffen.