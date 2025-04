Zwei Kinder bei Wohnungsbrand in Gmünd ums Leben gekommen

Gmünd – Zwei Kinder sind am Samstag bei einem Brand in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in Gmünd in Niederösterreich ums Leben gekommen. Die Mutter wurde schwer verletzt und per Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Mehrere Bewohner wurden aus dem Objekt gerettet, fünf Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando. Über 100 Helfer waren im Einsatz.