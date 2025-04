Schwerer Arbeitsunfall in Imsterberg: 44-Jährige von Photovoltaik-Paneel getroffen

Imsterberg – Eine 44-jährige Frau wurde am Samstagnachmittag in Imsterberg bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt, als sie von einem herabfallenden Modul einer Photovoltaikanlage getroffen wurde.

Ein Paneel der Photovoltaikanlage befand sich noch ungesichert im Schlitten und kippte in weiterer Folge heraus und traf die Frau, die sich am Boden befand. Die 44-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen werden. (TT.com)