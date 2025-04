Lieblingsfußballklub in Argentinien gedenkt Papst Franziskus

Wenige Stunden nach der Beisetzung von Papst Franziskus in Rom hat sein Lieblingsverein bei seiner Samstagspartie in der argentinischen Fußballliga des römisch-katholischen Kirchenoberhauptes gedacht. Die Spieler des Erstligisten aus der Hauptstadt Buenos Aires liefen bei dem Spiel gegen Rosario Central mit dem Konterfei des aus Argentinien stammenden Papstes auf dem Trikot auf. "Gemeinsam bis in die Ewigkeit - Papst Franziskus", war auf dem Aufnäher zu lesen.