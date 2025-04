Chemikalien sollen Hafen-Explosion im Iran ausgelöst haben

Bei der gewaltigen Detonation im größten Hafen des Iran sind am Samstag Staatsmedien zufolge nach einer aktuellen Bilanz mittlerweile mindestens 18 Menschen getötet und mehr als 700 verletzt worden. "Ursache der Explosion waren Chemikalien in Containern", sagte ein Sprecher des Katastrophenschutzes der Nachrichtenagentur ILNA. Im Staatsfernsehen hieß es, unsachgemäßer Umgang mit brennbaren Materialien habe zu der Explosion beigetragen.

In dem Hafen der südiranischen Stadt Bandar Abbas seien mehrere Container an den Kaianlagen explodiert, sagte ein örtlicher Krisenmanager im Fernsehen. Es seien früher wiederholt Warnungen ausgesprochen und auf mögliche Gefahren hingewiesen worden. Ölanlagen seien nicht betroffen, teilte die staatliche Ölvertriebs- und Raffineriegesellschaft mit.

In den vergangenen Jahren hatte sich eine Reihe tödlicher Vorfälle in den iranischen Branchen für Energie und Industrie ereignet. Mehrere dieser Vorfälle wurden auf Fahrlässigkeit zurückgeführt, darunter Raffineriebrände und eine Explosion in einem Kohlebergwerk. Für andere Vorfälle hatte der Iran seinen Erzfeind Israel verantwortlich gemacht. Israel hatte Ziele im Iran im Zusammenhang mit dessen Atomprogramm angegriffen. Auch einen Vorfall an iranischen Gaspipelines im Februar 2024 hatte der Iran als israelischen Angriff bezeichnet.