Erste Spitzenkandidaten zur Wien-Wahl mit Stimmabgabe

Als erster gab Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) in der Früh in einer Volksschule in seinem Heimatbezirk Floridsdorf seine Stimme ab. Danach rief er noch einmal alle Wienerinnen und Wiener auf, wählen zu gehen. Es sei keine Selbstverständlichkeit, in einer Demokratie wählen zu dürfen, betonte Ludwig, der an das Treffen der ersten provisorischen Regierung vor genau 80 Jahren erinnerte. Nur eine halbe Stunde später wählte FPÖ-Spitzenkandidat Dominik Nepp, der Ludwig trotz sonnigen Wetters empfahl, sich warm anzuziehen. Ein konkretes Wahlziel nannte er abermals nicht, er wolle "so stark wie möglich werden", so Nepp. Barbara Urbanic, Spitzenkandidatin der gemeinsamen Liste von KPÖ und LINKS, zeigte sich bei ihrer Stimmabgabe "durchaus optimistisch", dass diesmal ein Einzug in den Wiener Gemeinderat gelingen kann. Auch in den Bezirken erwartet sie einen Zuwachs an Mandaten, aktuell sind es 23.