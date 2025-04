Starke FPÖ-Gewinne bei Wien-Wahl - SPÖ trotz Verlusten vorne

Die SPÖ hat die Wien-Wahl am Sonntag auf Platz eins abgeschlossen, aber deutliche Verluste hinnehmen müssen. Mit - laut Trend-Prognose von Foresight und Peter Hajek - 37 Prozent büßt man fast fünf Punkte ein. Dennoch ist der Abstand zur FPÖ, die mit 23,5 Prozent zweitstärkste Fraktion ist, groß. Für die Blauen bedeutet das Ergebnis eine Verdreifachung. Die Grünen mit 12,5 Prozent liegen in der Prognose knapp vor der ÖVP mit 11,5 Prozent. Die NEOS legen auf 8,5 Prozent zu.

Klare Verliererin der Wahl ist die ÖVP. Die Volkspartei unter Karl Mahrer büßt neun Punkte ein. Das Ziel einer Regierungsbeteiligung lässt man jedoch nicht aus dem Auge. Landesgeschäftsführer Peter Sverak meinte in einer ersten Reaktion: "Wir sind definitiv regierungsfähig." Auch die Grünen boten sich trotz möglicher Verluste von zwei Punkte der SPÖ in Person von Klubobmann David Ellensohn für eine Koalition an.