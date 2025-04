Sieg im Kellerduell über Sölden: Pitztal gab Rote Laterne ab

Mit einem 3:1-Heimsieg im Kellerderby der Gebietsliga West gab die SPG Pitztal um Albert Kalinowski (in Rot) die Rote Laterne an Sölden (in Blau Gino Unterwurzacher und Philipp Gstrein) weiter. Das Team um Trainer-Heimkehrer Josef Deutschmann zog in der Tabelle auch an Oberhofen/Pfaffenhofen vorbei.