Schwaz kassierte im Viertelfinal-Auftaktspiel gegen die Fivers deutliche Pleite

Kein guter Start ins Viertelfinale der HLA Meisterliga für Schwaz Handball Tirol. Der Cupsieger hielt zur Pause ein Remis bei den Fivers Margareten, unterlag nach einer schwachen zweiten Halbzeit in der Wiener Hollgasse jedoch mit 26:34 (15:15). Das zweite Match der Best-of-three-Serie steigt am kommenden Mittwoch (18.30 Uhr) in der Osthalle.