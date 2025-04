Auto fährt in Vancouver in Menschenmenge: Neun Tote und mehrere Verletzte

Bei einem philippinischen Straßenfest in Vancouver fuhr ein Mann mit seinem Auto in eine Menschenmenge.

Bei einem philippinischen Straßenfest in Vancouver ist ein 30-jähriger Mann mit seinem Auto in eine Menschenmenge gefahren und hat dabei neun Menschen getötet. Das berichtete die Polizei auf der Plattform X. Mehrere weitere Menschen seien am Samstagabend (Ortszeit) verletzt worden. Der Fahrer aus Vancouver befinde sich in Gewahrsam. Der Verdächtige sei der Polizei bekannt gewesen, sagte ein Polizeivertreter bei einer Pressekonferenz. Es gebe nur einen Verdächtigen.