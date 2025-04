Auto rast in Menschenmenge: Neun Tote nach Amok-Fahrt in Vancouver

Bei einem philippinischen Straßenfest in Vancouver fuhr ein Mann mit seinem Auto in eine Menschenmenge.

Bei einem Fest der philippinischen Gemeinde im kanadischen Vancouver ist ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge gefahren. Neun Menschen wurden getötet, wie die Polizei in der Nacht auf Sonntag (Ortszeit) auf der Plattform X mitteilte. Ein verdächtiger 30-Jähriger aus Vancouver sei festgenommen worden. Man sei zum aktuellen Zeitpunkt zuversichtlich, dass es sich nicht um einen Terrorakt handle.

Zudem wurden nach Angaben der Polizei mehrere Menschen verletzt. In örtlichen Medien schilderten Zeugen eine grausame Szene der Verwüstung. Der Vorfall passierte am Samstagabend im Südosten der Metropole an Kanadas Westküste, in der Nähe eines Parks und eines Friedhofs. Augenzeugen berichteten von einem zuvor fröhlichen Straßenfest mit Essensständen, Musik und Tausenden Besuchern.

📽️ Video | Auto fährt in Vancouver in Straßenfest: Mehrere Tote

Vorfall nach Apl.de.ap-Konzert

Nach einem Konzert zum Abschluss des Fests - einem Auftritt des auf den Philippinen geborenen Künstlers Apl.de.ap von der US-Hip-Hop-Gruppe Black Eyed Peas - waren noch viele Menschen auf den Straßen, als plötzlich ein SUV in einen für Fußgänger vorgesehenen Bereich fuhr, wie örtliche Medien berichteten. Auf Fotos war später ein schwarzes Auto mit beschädigter Front zu sehen, das Polizisten untersuchen.

Der Fahrer soll den Berichten nach versucht haben, zu Fuß zu fliehen. Passanten hielten ihn nach Angaben der Polizei aber am Ort des Geschehens fest. Dann sei er von Beamten in Gewahrsam genommen worden. Der 30-Jährige aus Vancouver sei der einzige Verdächtige und der Polizei bereits bekannt gewesen, sagte ein Polizeivertreter bei einer Pressekonferenz. Nähere Angaben zu dem Mann und möglichen Hintergründen machte er zunächst nicht. Am Montag finden in Kanada Parlamentswahlen statt.

Anlass des Festes war der Lapu Lapu-Tag zu Ehren des gleichnamigen philippinischen Nationalhelden. Lapu Lapu verhinderte 1521 die Kolonialisierung des Archipels. Seit 2023 ist der 27. April offiziell der Lapu Lapu-Tag in der kanadischen Provinz British Columbia, zu der Vancouver gehört und wo nach jüngsten Zahlen der philippinischen Botschaft rund 3,5 Prozent der Bevölkerung Wurzeln in dem südostasiatischen Land hat. Das Straßenfest in Vancouver fand zum zweiten Mal statt.

Die Polizei untersucht den Wagen. © IMAGO/Rich Lam

„Etwas, das in den Staaten passiert - nicht hier“

„Es war, als würde man eine Bowlingkugel einschlagen sehen - alle Bowling-Pins und alle Kegel flogen in die Luft“, erzählte der Zeuge und Journalist Kris Pangilinan dem öffentlichen Rundfunk CBC. Ein Mann namens Yoseb Vardeh, der auf dem Fest einen Food-Truck betrieben hatte, schilderte der Zeitung „Vancouver Sun“, er habe einen aufheulenden Motor gehört. „Und dann schaue ich hoch und da fliegen Leute. Es ging einfach so verdammt schnell.“ Er sei zusammengebrochen, als er nach Hause gekommen sei. „Das ist etwas, das in den Staaten passiert - nicht hier“, sagte Vardeh mit Blick auf das Nachbarland USA.

Schock

Der Bürgermeister von Vancouver, Ken Sim, schrieb auf X, er sei schockiert und traurig über den Vorfall. „Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen und bei der philippinischen Gemeinschaft in Vancouver in dieser unglaublich schwierigen Zeit."