Kampf gegen Mächtige: Epstein-Opfer Virginia Giuffre ist tot

Virginia Giuffre habe sich auf ihrer Farm in Westaustralien das Leben genommen, bestätigte ihre Anwältin Karrie Louden der australischen Nachrichtenagentur AAP. „Wir stehen alle unter Schock", sagte sie. Die Mutter von drei Kindern sei eine Inspiration gewesen. Louden betonte, es sei eine Ehre gewesen, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der sich so sehr für die Opfer von sexuellem Missbrauch eingesetzt habe.

In einer Mitteilung von Giuffres Familie, aus der die AAP am Samstag zitierte, hieß es: „Sie hat ihr Leben durch Suizid verloren, nachdem sie ein Leben lang Opfer von sexuellem Missbrauch und Menschenhandel war."

Virginia Giuffre hatte mit ihren Aussagen unter anderem den britischen Prinzen Andrew, den eine langjährige Freundschaft mit Epstein verband, in große Bedrängnis gebracht.

Sie warf ihm vor, sie als 17-Jährige bei einem Treffen in London, zu dem sie Epstein und dessen zeitweise Lebensgefährtin Ghislaine Maxwell mitgebracht hatten, missbraucht zu haben.

Andrew stritt die Vorwürfe stets ab. Eine Zivilklage in den USA endete 2022 jedoch in einem laut Berichten millionenschweren Vergleich.

Für den inzwischen 65 Jahre alten Andrew bedeutete die Verwicklung in den Epstein-Skandal zudem das Ende seiner Rolle als offizieller Vertreter des britischen Königshauses.

Zuvor hatte er versucht, in einem BBC-Interview den Verdacht gegen sich zu zerstreuen. Doch das misslang gründlich. Der zweitälteste Sohn von Queen Elizabeth II. verstrickte sich in Widersprüche. Das Interview wurde später sogar zur Grundlage einer Netflix-Verfilmung.

Zweifel an Andrews Darstellung nährte unter anderem ein Foto, das ihn und Giuffre beim besagtem Treffen Arm in Arm zeigen soll. Im Bild ist auch Maxwell zu sehen, die für ihre Rolle in dem Skandal zu 20 Jahren Haft verurteilt wurde.