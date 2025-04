Romantischer Heiratsantrag von Abfahrts-Ass auf den Malediven

Wenn‘s läuft, dann läuft’s! Miha Hrobat blickt aktuell auf seine bisher beste Weltcup-Saison zurück. Der slowenische Speed-Spezialist raste drei Mal auf das Podest (zwei Mal Abfahrt, ein Mal Super-G), auf der Streif in Kitzbühel fehlte als Fünfter nicht viel. In der Abfahrts-Wertung belegte er am Ende des Winters den starken vierten Platz.