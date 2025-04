Pabst und Bucher siegten bei den Tiroler Sprint-Meisterschaften in Serie

Vizeweltmeister Simon Bucher und Romy Pabst drückten der Tiroler Sprint-Meisterschaft in Telfs ihren Stempel auf.

Telfs – Am Freitagabend noch bei der Tiroler Sportlergala im Congress Innsbruck, am nächsten Morgen schon wieder hellwach im Telfer Bad. Romy Pabst (SC IKB Innsbruck) war mit Erfolgen über 50 m Freistil, 50 m Schmetterling, 50 m Brust und 100 m Lagen die erfolgreichste Teilnehmerin der Tiroler Sprint-Meisterschaften der Schwimmer. Titel Nummer fünf, jener über 50 m Rücken, ging an Elina Schweitzer (TWVI).