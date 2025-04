Türkischer Premierensieg in der DTM, Tiroler Auer nach Strafe weit zurück

Oschersleben – Nach dem Saison-Auftaktsieg in der DTM ist es für Lucas Auer im zweiten Rennen in Oschersleben gar nicht nach Wunsch gelaufen. Dafür ist am Sonntag der zweite Österreicher im Feld, Thomas Preining, im Porsche in die Bresche gesprungen. Der 26-jährige Oberösterreicher landete nach Rang vier am Samstag diesmal auf dem dritten Rang. Auer musste sich nach einer Strafe in der Anfangsphase zurückfallen lassen und wurde nur Zehnter.