Fast 40 Prozent: SPÖ gewinnt Wien-Wahl und hat nun die Qual der Wahl

Wien – Die SPÖ hat die Wien-Wahl gewonnen und bleibt trotz leichter Verluste klar die Nummer eins in der Bundeshauptstadt. Laut Foresight-Hochrechnung für APA und ORF erreichen die Sozialdemokraten 39,3 Prozent und liegen klar vor der FPÖ, die sich auf 20,5 Prozent steigerte. Während die Grünen ihr Ergebnis von 2020 überraschend hielten, dürfte die ÖVP in die Einstelligkeit abstürzen. Da die NEOS zulegten, dürfte die rot-pinke Koalition weiter eine Mehrheit haben.

Zum Ergebnis im Detail: Mit 39,3 Prozent hätte die SPÖ einen Verlust von zwei Punkten hinzunehmen. Die FPÖ würde von 7,1 auf 20,5 Prozent zulegen. Die Grünen würden mit 14,7 Prozent knapp an ihr Rekordergebnis von 2020 (14,8 Prozent) herankommen. Die NEOS hätten ein Plus von zwei Punkten und mit 9,6 Prozent ihr bisher bestes Resultat in Wien. Ebenfalls 9,6 Prozent werden für die ÖVP ausgewertet. Das wäre ein Verlust von fast elf Punkten. KPÖ mit 4,2 Prozent und Team HC Strache mit 1,1 Prozent werden den Einzug ins Landesparlament wohl verpassen.