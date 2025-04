Anfield steht Kopf! FC Liverpool feiert die englische Meisterschaft

Manchester City steht im Finale des FA-Cups und trifft dort am 17. Mai auf Oliver Glasners Crystal Palace. Der entthronte englische Fußball-Champion besiegte am Sonntag im Wembley-Stadion in London Nottingham Forest mit 2:0 (1:0) und könnte nach einer wenig überzeugenden Saison doch noch einen Titel abräumen. Während es für City der achte Cuperfolg wäre, geht es für Palace um den Premierentitel. Die Glasner-Truppe hatte am Samstag Aston Villa 3:0 geschlagen.

Rico Lewis brachte die Truppe von Trainer Pep Guardiola früh in Führung (2.), für die Entscheidung sorgte der Kroate Josko Gvardiol per Kopf zu Beginn der zweiten Hälfte (51.). Forest ließ in der Folge mehrere gute Chancen liegen, wodurch City zum dritten Mal in Folge ins Endspiel des ältesten Fußball-Bewerbs der Welt einzog. Im Vorjahr hatte man dort in Wembley gegen den Stadtrivalen United verloren (1:2).