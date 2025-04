Aufatmen in Götzens: Vermisste 59-Jährige gesund aufgefunden worden

Gute Nachrichten gibt es im Fall einer Abgängigen in Götzens. Die 59-jährige Frau, die seit zwei Tagen vermisst wurde, ist gesund aufgefunden worden. Laut Polizei hat sich am Montag eine Mitarbeiterin eines Beherbergungsbetriebs gemeldet, dass die Vermisste bei ihr einquartiert sei.

Die Götznerin wurde seit Samstagvormittag vermisst. Laut Polizei soll die Frau gegen 11.30 Uhr ihre Wohnung verlassen haben. Sie stieg in ein Innsbrucker Taxi und fuhr in unbekannte Richtung davon. Ihr Handy ließ sie daheim zurück.

Hinweise deuteten schon am Sonntag darauf hin, dass die Frau mit dem Taxi nach Lans fuhr, um dort in einem Gasthof unterzukommen. Als das nicht klappte, ging sie zu Fuß in Richtung Patsch/Bushaltestelle weiter.